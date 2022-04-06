Стало известно, в каком случае Intel вернется в Россию

Компания Intel приняла решение прекратить поставки в Россию. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказал, когда и при каких условиях фирма возобновит свою работу в стране. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По мнению специалиста, компания показала себя недобросовестным поставщиком. Теперь вернуться на российский рынок она сможет лишь с учетом новых условий. В противном случае, на российском рынке могут появиться альтернативные поставщики.

«Для ненадежных поставщиков формировать иные условия — возможно, большие таможенные пошлины, возможно обязательство раскрывать архитектуру и давать исходные коды, то есть доказывать, что их продукция доброкачественна и не несет никаких издержек», — заметил Гутенев.