Стало известно, в какие ловушки попадают инвесторы криптовалюты

Злоумышленники в 2022 году активно используют для кражи криптовалюты два основных спосоа: фишинговые страницы нацеленные на потенциальных криптоинвесторов, и вредоносные файлы, имитирующие в том числе 20 самых популярных криптокошельков. Однако порой для обмана бывает достаточно более примитичных инструментов — например, обещание крупного выигрыша. Об этом написали «Известия».

По данным Лаборатории Касперского, за пять месяцев 2022 года было предотвращено почти 200 тысяч попыток перехода пользователей на фишинговые ресурсы, созданные для входа в криптокошельки и кражи криптовалюты. Мошенники могут создать сайт, очень похожий на реальную страницу криптокошелька или биржи. Цель достигнута, если пользователи вводят на таких ресурсах сид-фразу, то есть последовательность слов, которая восстанавливает доступ к кошельку. Также зимой и весной названия наиболее известных криптокошельков использовались в почти полутора тысячах разных видов вредоносных файлов.

Однако чрезмерно стараться технически, чтобы достичь желаемого результата, мошенникам приходится не всегда. Иногда все дело оказывается в простоте. Например, в Telegram-канале подписчикам предлагают вскладчину создать денежный фонд, который будет проинвестирован на криптобирже. Взнос составляет восемь тысяч рублей. В дальнейшем участникам сообщают, что торги прошли успешно и выигрыш составил 120 тысяч рублей. Однако для их получения надо внести еще 15%. После этого, когда выигрыш вновь не приходит, пользователю предлагают совершить еще один комиссионный платеж, чтобы «протолкнуть» предыдущий. В результате после совершения всех платежей пользователь блокируется, а переписка с ним удаляется.

Эксперты рекомендут во избежании обмана обращать особое внимание на агрессивные сообщения, гарантирующие увеличение денежных вкладов в разы; манипуляции эксклюзивностью, ограниченным количеством участников; обезличенные аккаунты, где коммуникации ведутся от имени канала и не упоминается имя создателя; отсутствие альтернативных каналов связи; если предложение исходит от имени известного банка или блогера.