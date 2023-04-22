Деньги 22 апреля 2023, 07:58 Стало известно, у кого в России будет самая большая пенсия Член ОП Виноградов: самая большая в РФ пенсия будет у людей с тяжелыми условиями труда РИА «Новости»

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Одни из самых высоких в России пенсий получат жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем. Они получают надбавку за тяжелые условия труда вне зависимости от квалификации и вида работы, причем чем суровее климатические условия, тем эта сумма больше. Об этом агентству «Прайм» сообщил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он напомнил также о пенсиях за выслугу лет, которую платят федеральным государственным гражданским служащим, а также космонавтам, военнослужащим и работникам летно-испытательного состава. У каждой из этих категорий — особые условия получения дополнительной пенсии. Стаж государственной гражданской службы, например, должен достичь как минимум 18,5 года.

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Размер выплаты за выслугу для федерального гражданского госслужащего составит 45% среднего ежемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости или инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений к ней. За каждый полный год стажа сверх требуемого пенсия увеличивается на 3% среднемесячной зарплаты.

Для военнослужащих со специальным стажем от 20 лет размер пенсии за выслугу лет достигает 50% соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год сверх этого срока полагается надбавка в 3% денежного довольствия (но не более 85% от этих сумм).

Юрист отметил, что есть лимит на размер зарплаты — сейчас это около 100 тысяч рублей, — после которого социальные выплаты на пенсии не повышаются.