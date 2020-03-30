Стало известно, сколько зарабатывают актеры театров
Больше всего зарабатывают артисты «Ленкома», «Мастерской Петра Фоменко», МХТ имени Чехова и Московского театра Олега Табакова. В среднем их месячная зарплата составляет от 100 до 150 тысяч рублей.
Спектакль во МХАТе имени Горького обходится актеру в 30-40 тысяч рублей, приглашенные обычно зарабатывают больше.
В некоторых московских театрах артисты выступают профессионально, однако получают гораздо меньше. Например, в «Школе драматического искусства» на Сретенке актер зарабатывает 35-50 тысяч рублей, а руководитель Мастерской — 40 тысяч рублей. Бывает, что основной доход они получают «не в театре, а за рекламу».
Художественные руководители и директора больше всего получают в МХТ имени Чехова, в театре Табакова, в «Мастерской Петра Фоменко», в «Ленкоме» и в театре имени Вахтангова. Стандартный месячный оклад в последнем достигает 440 тысяч рублей.