    30 марта 2020, 12:40

    Стало известно, сколько зарабатывают актеры театров

    Ольга Ситникова

    Всемирный день театра отмечали 27 марта. Журналисты выяснили, сколько зарабатывают актеры московских театров. Об этом сообщила «Экспресс газета».
    Стало известно, сколько зарабатывают актеры театров

    Больше всего зарабатывают артисты «Ленкома», «Мастерской Петра Фоменко», МХТ имени Чехова и Московского театра Олега Табакова. В среднем их месячная зарплата составляет от 100 до 150 тысяч рублей.

    Спектакль во МХАТе имени Горького обходится актеру в 30-40 тысяч рублей, приглашенные обычно зарабатывают больше.

    В некоторых московских театрах артисты выступают профессионально, однако получают гораздо меньше. Например, в «Школе драматического искусства» на Сретенке актер зарабатывает 35-50 тысяч рублей, а руководитель Мастерской — 40 тысяч рублей. Бывает, что основной доход они получают «не в театре, а за рекламу».

    Художественные руководители и директора больше всего получают в МХТ имени Чехова, в театре Табакова, в «Мастерской Петра Фоменко», в «Ленкоме» и в театре имени Вахтангова. Стандартный месячный оклад в последнем достигает 440 тысяч рублей.