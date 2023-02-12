Деньги 12 февраля 2023, 11:10 Стало известно, какие займы россияне берут до зарплаты Директор МФК Петков: в среднем россияне берут займы на 11 тысяч рублей до зарплаты РИА «Новости»

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Генеральный директор микрофинансовой компании «Честное слово» Андрей Петков сообщил, что по итогам 2022 года россияне в среднем занимали до зарплаты 11,3 тысячи рублей. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

По его словам, средний чек по краткосрочным займам вырос на 5%, а среднесрочные займы — на 7,8% (23,8 тысячи рублей). Речь идет о запросах больших сумм на несколько месяцев.

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Петков добавил, что 13% россиян указывали в заявках категорию «лечение», 12% — «текущие расходы», 10% — «покупка подарка». Лишь 7% заемщиков сообщали, что нуждаются в средствах для погашения другого кредита или займа.

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По словам директора МФК, многие выбирают социальные категории в надежде, что их заявку одобрят.

Ранее Центробанк предложил ввести поправки в закон, позволяющие включить на Госуслугах опцию самозапрета на кредиты. Эта мера позволит россиянам уберечься от действий мошенников.