Деньги 17 мая 2023, 21:18 Стало известно, сколько потратят россияне на школьный выпускной Опрос Mail.ru: большинство родителей потратят на выпускной более 10 тысяч рублей Freepik

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В преддверии поры выпускных балов «Леди Mail.ru» и «Дети Mail.ru» провели опрос среди родителей учеников 9-х и 11-х классов, чтобы узнать, сколько они планируют потратить на праздник мечты. Также эксперты выяснили, какой формат мероприятия наиболее популярен у выпускников и их родителей в этом году.

Опрос показал, что 80% выпускных балов проходят вне стен школы. Чаще всего мероприятие проводят в ресторане, так ответили 49% опрошенных. Второе место занимает праздник на природе, третье — аренда теплохода. Лишь 3% респондентов выбрали вариант выпускного в лимузине.

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Потратить на праздник более 20 тысяч рублей планируют 24% опрошенных родителей, 13% потратят около 15 тысяч рублей, 15% респондентов планируют уложиться в сумму от 10 до 15 тысяч рублей. От семи до 10 тысяч рублей хотят потратить на выпускной еще 14% участников опроса.

Самой большой статьей расходов оказалась покупка наряда на выпускной. Более 15% родителей готовы потратить на платье или костюм более 15 тысяч рублей. Также в список расходов включены подарки учителям и банкет.

Большинство родителей считают, что траты на выпускной довольно высокими (38%) и слишком высокими (23%).