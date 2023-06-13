Деньги 13 июня 2023, 10:08 Стало известно, сколько еще банков могут уйти с российского рынка Экс-зампред ЦБ Сухов: 50 банков могут уйти с рынка России за 3 года Freepik

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За три года российский рынок могут покинуть 50 банков. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства, экс-зампредседателя Центробанка Михаил Сухов.

Он условно разделил банки на три группы: иностранные организации, небольшие банки крупных компаний и кредитные организации, находящиеся в составе более крупных групп.

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По прогнозам бывшего зампреда ЦБ, из финансового бизнеса России выйдут практически все иностранцы. В стране работают более 50 кредитных организаций, которые контролирует зарубежный капитал, однако капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств — такие организации, вероятно, никуда не денутся, уточнил Сухов. Он добавил, что скорость ухода других иностранных игроков зависит от административных решений и отношений с регуляторами головных банков.

«Мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдут из бизнеса в России в трехлетний период», — констатировал собеседник издания.

Что касается второй группы — небольших банков крупных компаний или предприятий, — то они, вероятно, захотят выходить на кредитование, поскольку не смогут выжить на одном лишь трансакционном бизнесе. Такой прорыв удастся не всем, считает Сухов.

Кредитные организации, находящиеся внутри крупных групп и остающиеся под контролем государства или частного бизнеса, будут сокращать расходы, спрогнозировал он.