Деньги 08 февраля 2024, 17:18 Стало известно, сколько долгов списали россиянам-банкротам РБК: россиянам в рамках процедуры банкротства списали долги на 6,3 млрд рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гражданам России за три года списали долги на сумму в 6,3 миллиарда рублей. Задолженности погасили в рамках механизма внесудебной процедуры банкротства. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, его процитировал РБК.

Долги списали россиянам, которые оказались в сложной финансовой ситуации. За три года в России запустили порядка 30 тысяч процедур внесудебного банкротства, около 18 тысяч из них завершились.

Реклама

Торосов напомнил, что доступ к внесудебному механизму банкротства с ноября 2023 года получили пенсионеры, семьи с детьми, а также россияне, с которых долги взыскивают более семи лет.

Ранее «Известия» обратили внимание на рост числа клиентов микрофинансовых организаций. Россияне по итогам третьего квартала 2023 года задолжали им почти 348,1 миллиарда рублей. По информации издания, объем займов за год вырос на 18%.