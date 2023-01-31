Деньги 31 января 2023, 23:26 Стало известно, сколько денег россияне тратят на дополнительное образование для детей Около трети россиян тратят половину зарплаты на кружки для детей

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Порядка 32% жителей России тратят на дополнительное образование для детей половину зарплаты. Такие данные удалось получить благодаря опросу, проведенному компанией «АльфаСтрахование». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

При этом 24% респондентов заявили, что оплачивают посещение частного детского сада.

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Около 21% россиян рассказали, что стараются привить детям любовь к занятиям спортом. Около 22% человек водят ребенка в секцию по плаванию, порядка 12% — на гимнастику, а 11% отдали заниматься футболом.