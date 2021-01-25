Стало известно, сколько денег нужно россиянам для счастья

Исследователи выяснили, что в среднем россиянину для счастья нужно 166 тысяч в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Однако у мужчин и женщины запросы все же немного отличаются, пишет RT. Мужчинам для счастья нужно 187 тысяч рублей, а женщинам — 146 тысяч рублей.

Самые высокие денежные запросы среди населения оказались у москвичей — 220 тысячи рублей. Следом идет Владивосток — 200 тысяч рублей, на третьем — Ростов-на-Дону, где горожане указали 190 тысяч рублей.

Среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тысяч рублей, жителю Челябинска — 175 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске — 170 тысяч рублей.

У жителей Оренбурга оказались самые низкие денежные запросы — 124 тысячи рублей. Жителям Кирова для счастья необходимо 132 тысячи рублей, в Пензе — 136 тысяч рублей, а в Ульяновске и в Барнауле — 138 тысяч рублей. Исследователи опросили 22 тысячи человек из всех округов России.

Студенты могут хорошо заработать, если устроятся программистами, юристами или аниматорами-мультипликаторами. Исследователи ранее выяснили, что 64% работодателей в России готовы принять на эти должности людей без опыта работы.