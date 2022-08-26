Стало известно, сколько будет стоить iPhone 14 в России

Стоимость iPhone 14 в России будет варьироваться от 120 до 130 тысяч рублей. Однако в связи с санкциями телефон не будет пользоваться популярностью в стране. Такой информацией поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Презентация устройства назначена на 7 сентября. При чем с момента начала пандемии коронавируса презентация впервые пройдет онлайн. По словам Муртазина, новое устройство вряд ли приобретет большое количество людей.

«Что касается России, то при параллельном импорте цена на pro-модель будет в районе 120-130 тысяч рублей. Это очень дорого, потому массовых продаж не будет, через 2-3 месяца цена снизится до 100-105 тысяч», — пояснил специалист.