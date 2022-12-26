Деньги 26 декабря 2022, 18:10 Стало известно об обманных уловках магазинов перед Новым годом Интернет-маркетолог Сергеев заявил, что перед праздниками магазины устраивают ложные акции

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Для того, чтобы получить как можно большую выручку перед праздниками, магазины устраивают ложные акции. Эксперт в области продаж и интернет-маркетинга Алексей Сергеев рассказал, как не купиться на подобные уловки, передала «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, многие магазины перед праздниками намеренно завышают цены, а потом якобы делают скидки на товары. В действительности же продукт продают по изначальной цене. Однако покупатель воспринимает вещь как более привлекательную. Чтобы не повестись на подобную уловку, Сергеев посоветовал внимательно следить за ценами.