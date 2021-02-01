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    01 февраля 2021, 11:31

    Стало известно о способах заработать студентам в период пандемии

    Полина Петрова

    Специалист по подбору персонала Ильгиз Валинуров рассказал о способах заработать молодым людям в период пандемии коронавируса, пишет сайт URA.ru.
    Стало известно о способах заработать студентам в период пандемии

    По его словам, учащиеся вузов и школьники, которые неплохо разбираются в современных технологиях, могут редактировать видеоролики для соцсетей и различных порталов за деньги. Рекрутер пояснил, что обратиться за такой услугой к молодежи намного выгоднее чем к состоявшемуся профессионалу.

    «Если обращаться к опытным монтажерам и создателям youtube-роликов, это стоит достаточно дорого. Заказчику будет выгоднее обратиться к студентам и школьникам, они с работой справятся не хуже», — уточнил Валинуров.

    Еще эксперт посоветовал представителям младшего поколения устроиться в сферу быстрого обслуживания. В ресторанах фастфуда стажировки длятся около трех дней. Коллега Валинурова, старший специалист по кадровому делопроизводству Анастасия Фендюк уверена, что в скором времени будет актуален сервис доставки.

    Крайне востребованные профессии нынешнего периода — курьер, расклейщик и промоутер. Важным плюсом является то, что у желающих подработать не просят документы для официального трудоустройства.