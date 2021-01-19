Стало известно о создании криптодоллара в США

Он заявил, что ФРС США подписала договор крупнейшими международным банками о создании этой валют. Теперь они могут ввести криптодоллар вместо обычного и «конвертировать в него старые доллары можно будет только если подтверждена чистота их происхождения», уверен Калашников.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал возможное введение цифрового рубля в России.

Он назвал это мощной системой контроля граждан. Депутат уточнил, что это общемировая тенденция, которая направлена на повышение контроля за финансовыми операциями. Также Калашников добавил, что сейчас полностью отказаться от наличных невозможно.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян добавил, что введение цифрового рубля вытеснит с рынка коммерческие банки и сделает Центробанк монополистом этой валюты. Он уточнил, что это уже происходит из-за других небанковских структур: различных расчетных и платежных систем.