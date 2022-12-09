Деньги 09 декабря 2022, 17:16 Стало известно о самых высокооплачиваемых вакансиях в Петербурге

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Средняя зарплата в Санкт-Петербурге на начало декабря составила около 64 тысяч рублей. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на аналитиков сервиса по поиску работы HeadHunter.

Оклады в северной столице на 16% превышают предлагаемую зарплату в других регионах. Отмечается, что порядка 13 тысяч вакансий предлагают своим потенциальным работникам зарплату в 270 тысяч рублей.

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Отмечается, что количество предложений от работодателей с высокой заявленной зарплатой увеличилось в Санкт-Петербурге за год на 86%.

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