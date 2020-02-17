Стало известно о новом миллиардере из России

Состояние совладельца финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского достигло 1,6 миллиарда долларов. Ему принадлежат 30% акций компании, которая после очередного привлечения финансирования оценивается в шесть миллиардов долларов.

Как сообщил журнал Forbes, в прошлом году компания оценивалась в 1,7 миллиарда долларов, и Сторонский, вошедший в топ-200 богатейших россиян, располагал состоянием в 500 миллионов долларов.

По данным источников журнала, доля основателя в компании составляет около 30%, что и позволяет оценить состояние Сторонского примерно в 1,6 миллиарда долларов. В прошлом году Forbes оценивал состояние бизнесмена в 500 миллионов Компанию Revolut Сторонский и Влад Яценок основали в 2015 году в Великобритании. Они создали мобильное приложение, которое позволяет конвертировать средства из одной валюты в другую по межбанковскому курсу. Это выгоднее, чем по курсу платежных систем или розничных банков. Приложение может обслуживать до нескольких десятков счетов одновременно.

В 2018 году Revolut планировала запустить сервис в России и заключила партнерство с Qiwi, чью банковскую лицензию собиралась использовать. Однако в итоге сервис не запустился.

Родившийся в Долгопрудном Николай Сторонский закончил МФТИ и стажировался в британских и швейцарских банках. Идея создания Revolut появилась в 2014 году, когда он решил, что «достиг потолка и в банках больше нечего делать».

Самым богатым наследником России назван сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, который может получить наследство размером в 22 миллиарда долларов.