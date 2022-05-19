Стало известно, насколько вырастет пособие по беременности в России к 2025 году

Правительство Российской Федерации поддержало законопроекты о введении единого тарифа на социальное страхование и объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. При введении единого тарифа максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году достигнет 660,9 тысячи рублей (сейчас — 435,9 тысячи). Об это написал ТАСС, ссылаясь на материалы Минтруда.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком к тому же сроку может достичь 57,4 тысячи рублей (при действующей модели — 37,9 тысячи рублей). Сумма пособия по временной нетрудоспособности для работников со стажем восемь и более лет составит достигнет максимум 143,5 тысячи рублей (по действующей модели — 94,7 тыс. рублей), при стаже от пяти до восьми лет — 114,8 тыс. рублей (сейчас эта сумма составляет 75,7 тысячи), при стаже до пяти лет — 86,1 тысячи рублей (пока — 56,8 тысячи).

Введение единого тарифа упростит отчетность для предприятий, им не придется сдавать разные в Пенсионный фонд и Фонд соцстраха. Госорганы будут получать нужные данные из единой формы.