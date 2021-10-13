Стало известно, насколько подорожает алкоголь из Армении и Белоруссии

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассчитал примерный размер подорожания белорусской водки и армянского коньяка. Он составит около двух-четырех рублей на бутылку. Эту сумму эксперт рассчитал в разговоре с «Российской газетой».

Цены вырастут, потому что в Минфине предложили обязать поставщиков крепкого алкоголя из стран ЕАЭС оформлять банковские гарантии.

Стоимость спиртного поднимется ненамного, но проблема в том, что из-за усложнения условий только для стран ЕАЭС на рынке возникнут неравные условия с другими поставщиками алкоголя — из дальних стран.

Минфин разработал этот проект для подстраховки российского бюджета от неуплаты акцизов — сумму в случае нарушения выплатит банк. Но Шапкин счел его несколько бессмысленным.

«Если без гарантии обойтись нельзя, тогда зачем существует ЕГАИС? В ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система) как раз и учитывается количество выданных марок; то, куда они наклеены, где ввезены в РФ, через кого, куда далее продукция делась, вплоть до последнего покупателя. Если это не устраивает, тогда ЕГАИС надо для всех заменить банковской гарантией», — раскритиковал предлагаемый порядок эксперт.

Однако другие специалисты относятся к нововведению не столь категорично. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассудил, что государство таким образом поддержит отечественных производителей, немного заработает и покажет, что серьезно контролирует не только европейских импортеров, но и соседей.