Стало известно, на что россияне потратили больше денег на ноябрьских распродажах

В России только успели пройти первые ноябрьские распродажи, а аналитики уже провели исследования и сравнили продажи с аналогичным периодом в 2019 году. Как выяснилось, в этот раз покупатели не особо хотели тратиться.

Средний чек в магазинах одежды и обуви в 2020 году составил 4050 рублей — это на 20% ниже, чем в 2019-м. На алкоголь в среднем тратили 450 рублей, что означает снижение продаж на 59%. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на экспертов компании «Такском».

Кроме того, снижение продаж наблюдается и магазинах косметики — на 4% по сравнению с прошлым годом. Средний чек там составил 785 рублей. В продуктовых сетях цены на товары выросли на 20%, но это никак не повлияло на повышение среднего чека. Он вышел на 735 рублей. По данным аналитиков, снижение в продуктовом ретейле составило 13%.

Однако в аптеках средний чек вырос на 13% и составил 710 рублей. Но все равно наблюдается падение продаж на 3%. Всего эксперты проанализировали более 22 миллиардов кассовых чеков.

Эксперты спрогнозировали очередное поднятие цен после Нового года. По их мнению, увеличится ценник на оплату услуг ЖКХ и продукты. Тем не менее в Госдуме эти заявления назвали слухами.