Деньги 12 января 2023, 22:32 Стало известно, на чем больше всего потеряли российские инвесторы в 2022 году

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С точки зрения частных инвестиций 2022 год был провальным, причем подкачали самые надежные сферы. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpert.

Россияне в 2020–2021 году начали активно покорять рынок фондовых инвестиций. Но в 2022 году людей ждало только разочарование. И многие не только не заработали, но и потеряли свои деньги. При этом банковские вклады и облигации, которые в последнее время рассматривали как не слишком прибыльную инвестицию, показали стабильный рост.

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Еще одна сфера, в которую зря вкладывались в прошлом году, — это недвижимость. В среднем цены росли только до мая, а потом замедлились или вовсе ушли в минус.

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«Однако после поднятия ипотечных ставок и нарастания тревожных настроений относительно будущего рынка жилья квадратный метр начал дешеветь. К концу декабря его стоимость в Москве была лишь на 0,24% выше, чем в начале года. При таком раскладе инвестор с вложенных 100 тысяч рублей теоретически получил бы 200 рублей прибыли, то есть вышел бы в ноль», — объяснили аналитики.

Также среди провальных инвестиций эксперты назвали золото, цена на которое снизилась на 7,5%, а также биткоин и валюту.