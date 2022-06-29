Стало известно, кто сможет получить пособия в июле

В июле подать заявление на назначение пособий смогут семьи с детьми, в которых раньше средний душевой доход не попадал под понятие малоимущие, но стали таковыми после увеличения показателей МРОТ и прожиточного минимума с 1 июня. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Бабкина.

«Если семья будет подавать заявление в июле, то ее доходы будут сравниваться уже с повышенным прожиточным минимумом, и те, кому в предоставлении пособия было отказано из-за превышения дохода, имеют возможность в этот раз его получить», — пояснила эксперт.

Однако, если в мае родители уже подавали заявление и получили одобрение в назначении пособия в размере 50% или 75% от уровня детского прожиточного минимума, то после повышения они не смогут претендовать на получение повышенной выплаты — от 75 до 100%. Это объясняется тем, что полученные ими пособия автоматически будут проиндексированы на 10%.

Экономист также рассказала, что с 1 июля 2022 года увеличатся выплаты при заключении социального контракта с малоимущими семьями. Данные финансовые средства можно направить на переобучение, открытие личного бизнеса или ведение подсобного хозяйства.

Ранее сообщалось, что с 1 июля будут повышены зарплаты россиян, связанные с МРОТ. Размер МРОТ в июне повысили на 10%. Теперь он составляет 15 279 рублей.