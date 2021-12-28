Стало известно, кому выгодна паника вокруг рубля

Трейдеры, которые играют против российского рубля, выгодна возникающая вокруг национальной валюты паника. При падении ее курса все, кто поставил как раз на подобный исход, прилично зарабатывают.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с агентством «Прайм» уточнил, что особый интерес в данный момент — у недродобывающих компаний с основным заработком в экспорте.

«Ослабление рубля выгодно всем компаниям, которые занимаются поставками за рубеж — они получают большую прибыль, чем могли бы при крепкой российской валюте», — подчеркнул специалист.

Такие предприятия, добавил Кричевский, ведут внутренние расчеты в рублях. Но большую прибыль при продаже нефти за границу они получают, если во время контракта на поставки рубль ослабеет. Эксперт объяснил это тем, что стоимость сырья в другой валюте фиксированная.

На старте торгов на Мосбирже 27 декабря курс доллара не изменился и составил 73,65 рубля. Евро вырос на полторы копейки — до 83,28 рубля.