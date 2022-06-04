Стало известно, кому в России положена еще одна дополнительная выплата

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) положена в России отдельным категориям граждан. К ним относятся, в частности, обладатели звания Герой России, узники гетто, пострадавшие от воздействия радиации. Об этом агентству «Прайм» рассказала глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

По словам эксперта. на ежемесячную денежну выплату могут рассчитывать инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.

Однако автоматическое начисление выплаты производится только тем, кто получает пенсию по инвалидности. Все прочие должны обратиться в ПФР или МФЦ и подать соответствующее заявление.

Также существуют социальные единые денежные выплаты. Они предусмотрены для тех, кто постоянно ухаживает за престарелыми, нуждающимися в помощи, а также за людьми старше 80 лет. Размер компенсаций составляет 1200 рублей. Однако при этом тот, кто ухаживает, должен быть официально безработным.