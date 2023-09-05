Деньги 05 сентября 2023, 18:24 Стало известно, когда цифровой рубль начнут применять в международных расчетах Депутат Аксаков: цифровой рубль введут в международные расчеты с 2025 года Freepik

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Цифровой рубль могут начать использовать в международных расчетах уже к 2025 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова привел ТАСС.

«Мы ожидаем, что международные расчеты с цифровым рублем начнутся уже к 2025 году», — отметил он.

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Пилотные испытания цифрового рубля в России стартовали 15 августа, напомнил RT. В рамках этого этапа регулятор тестирует ряд базовых операций, включая открытие и пополнение электронных кошельков, переводы между гражданами, а также оплату товаров и услуг. В тестировании участвует ограниченный круг клиентов 13 банков — всего около 600 физлиц и 30 юридических лиц в 11 городах России.

Ранее в Сети появились слухи, что клиентов Сбербанка начали тайно переводить на цифровой рубль. «360» проверил эту информацию и выяснил, что она является фейком.