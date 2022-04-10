Стало известно, какой курс рубля можно считать объективным

Объективным критерием оценки курса рубля к иностранным валютам является, в первую очередь, баланс спроса и предложения. В настоящее время рубль укрепляется, так как предложение валюты превышает спрос на нее. Об этом агентству «Прайм» рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его словам, предложение валюты в настоящее время превышает спрос, поскольку экспортеры продолжат продавать 80% валютной выручки на бирже. Также укрепление происходит за счет комиссии в 12% за покупку валюты.

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар», — заявил финансист.

По его мнению, такой курс выгоден для Минфина, он дает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.

Ранее французский политолог и экономист Александр дель Валль предположил, что попытка США изолировать Россию в результате может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня.

В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что антироссийские санкции Запада сработали против авторов и ухудшили мировую экономику.