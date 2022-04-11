Стало известно, какой курс доллара является оптимальным для России

Укрепление позиций рубля может негативно сказаться на бюджете России. Таким мнением поделился экономист Григорий Баженов. Об этом сообщила Lеntа.ru.

По словам эксперта, Центробанк попытается удержать курс доллара на отметке в 70-80 рублей. Таким образом получится снизить риск инфляции, сохраняя экономическую активность на высоте.

Специалист подчеркнул, что на данный момент крепкие позиции рубля не привнесут положительной динамики в российскую экономику.

«Очевидно, что по итогам года будет просадка бюджетных доходов в силу замедления экономики и снижения экономической активности, ее надо компенсировать посредством продажи валюты. А значит, крепкий рубль будет бить по доходам бюджета», — объяснил Баженов.