Стало известно, какие товары могут упасть в цене из-за усиления рубля

В настоящее время происходит укрепление курса рубля, в некоторых секторах торговли уже можно наблюдать падение цен. Однако сравнивать конкретное снижение стоимости можно только с цифрами, которые установились в начале марта. Об этом агентству «Прайм» рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он отметил, что в первую очередь последовало снижение цен на технику — оно составило порядка 20-30%. Также снизилась стоимость продуктов. Эксперт полагает, что постепенно начнет дешеветь мебель — поводом станет рост предложения на фоне льготных кредитов для бизнеса и ограничений на вывоз из страны леса и пиломатериалов.

Что касается общей корректировки цен, она произойдет при стабилизации ситуации в стране и в рамках актуального курса рубля к мировым валютам, резюмировал Переславский.

Ранее аналитик Дмитрий Голубовский рассказал, что инвестиции в золото являются самыми надежными в период экономического кризиса. Это самый консервативный способ сохранения денег, считает специалист, но в нынешнее время он может оказаться самым надежным. В период экономического роста вложения в золото не принесут существенной выгоды, так как цена на него «стоит на месте».