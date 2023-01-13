Деньги 13 января 2023, 11:00 Стало известно, какие суммы брали в кредит россияне в начале года

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Средней суммой кредита, заявку на который подавали россияне в первые девять дней года, стали 300 тысяч рублей. Об сообщило RT со ссылкой на исследование аналитиков финансового маркетплейса «Сравни».

Согласно их данным, чаще всего заявки оставляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Причем процент одобрения вырос по сравнению с первыми и последними девятью днями 2022 года.

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Кроме того, аналитики выяснили, что россияне начали год с краткосрочных вкладов. Большинство запросов, а именно 24%, были относительно депозита на три месяца, 23% — на полгода и 12% — на месяц.

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При этом почти половина вкладчиков, 42%, хотела положить на счет от одной тысячи до 500 тысяч рублей. А более 30% — от миллиона и больше. Третье место занимают вклады в диапазоне от 500 тысяч рублей до миллиона.