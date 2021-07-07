Стало известно, какие специалисты заработают больше всего в июле в России

Вопрос заработка остается актуален всегда. Специалисты сервиса Superjob провели исследование, в ходе которого им удалось составить рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в российских регионах в июле. Об этом сообщил RT.

Программисты на данный момент остаются самыми высокооплачиваемыми специалистами. Java-разработчик в Москве может претендовать на зарплату до 350 тысяч рублей в месяц. Аналогичную заработную плату может получать NodeJS-разработчик в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге ведущий программист «1С» может получать до 200 тысяч рублей. В Уфе специалисту такого же уровня готовы заплатить 150 тысяч рублей.

Врачи также попали в топ самых высокооплачиваемых профессий в России. В Санкт-Петербурге врач, специализирующийся на психотерапии и наркологии, может получать 250 тысяч рублей в месяц. Врачу-флебологу из Воронежа работодатели могут предложить заработную плату от 150 тысяч рублей в месяц.

Инженеры, менеджеры по продажам и дизайнеры также вошли в этот список. Инженеру строительного контроля в Казани готовы заплатить от 100 тысяч рублей. Менеджеру активных продаж в Краснодаре предлагают до 120 тысяч рублей, а менеджеру по продажам B2B в Нижнем Новгороде — 150 тысяч рублей. Дизайнеру кухонь и корпусной мебели в Новосибирске предлагают до 150 тысяч рублей.

Завершают список вакансии водителя категории «С» в Челябинске с зарплатой до 80 тысяч рублей, шеф-повара в Самаре (от 70 тысяч рублей), менеджера по логистике в Омске (от 55 тысяч рублей), врача стоматолога-ортодонта в Красноярске (от 60 тысяч рублей) и главного бухгалтера в Волгограде (от 60 тысяч рублей).