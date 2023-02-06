06 февраля 2023, 11:43
Стало известно, какая зарплата нужна россиянам для погашения ипотеки в разных регионах
В разных регионах России средний уровень зарплаты, необходимый для оформления ипотеки, отличается, и меньше всех он в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование маркетплейса «Сравни».
При анализе вычисляли размер зарплаты для покупки квартиры в новостройке. Также учитывали, что ежемесячный платеж не должен превышать 40% от дохода. Таким образом, оказалось, что меньше всего для ипотеки нужно зарабатывать в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках и в Дагестане. Здесь хватит зарплаты от 29 до 38 тысяч рублей.
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Самых больших зарплат требуют квартиры в Москве — 301 тысяча рублей. Замыкают топ лидеров Петербург и Ленобласть — 193,5 тысячи и 162,8 тысячи рублей соответственно.
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Аналитики считали, что нужно будет накопить на первоначальный взнос для покупки квартиры площадью 50 квадратных метров в новостройке. А потом платить кредит со ставкой 8% годовых в течение 25 лет.
Недвижимость
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