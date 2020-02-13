    13 февраля 2020, 06:06

    Стало известно, как Россия будет привлекать иностранные инвестиции

    Анастасия Кукова

    На инфраструктурные проекты в Россию хотят привлечь зарубежные инвестиции. До 2040 года крупные иностранные фонды смогут принести стране до 740 миллиардов долларов.
    Стало известно, как Россия будет привлекать иностранные инвестиции

    Как сообщила газете «Известия» зампред государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Светлана Ячевская, соглашение о создании системы с Минфином будет подписано 13 февраля 2020 года.

    «Качественная оценка и, в перспективе, сертификация таких проектов станет для всех игроков рынка, в том числе крупных международных инвесткомпаний, гарантией того, что в них можно смело вкладывать деньги», — уточнила она.

    Основные принципы инфраструктурных инвестиций были разработаны с участием Москвы рабочей группой по инфраструктуре стран «Большой двадцатки» (G20), и одобрены в июне 2019 года в Осаке.

    До сих пор качество проработки больших строек на этапе планирования было низким, и это приводило к удорожанию строительства и сдвигу сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

    Ячевская уточнила, что сертификация и система оценки не будут обязательными. Методика будет разработана к концу года. Внедрением займется Минфин, который намерен запустить ее в 2021 году на пилотных объектах. Каких именно, она не уточнила.

    Система сертификации сможет привлечь к внутрироссийским проектам иностранных инвесторов.

    «Такая система нужна России, но привлечь к ее разработке нужно максимально широкий круг экспертов. Она не должна стать новым бюрократическим заслоном. Наоборот, бизнес, прошедший проверку по данной методологии, должен получать дополнительные бонусы», — сказал изданию партнер KPMG Степан Светанков.