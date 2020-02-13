Стало известно, как Россия будет привлекать иностранные инвестиции

На инфраструктурные проекты в Россию хотят привлечь зарубежные инвестиции. До 2040 года крупные иностранные фонды смогут принести стране до 740 миллиардов долларов.

Как сообщила газете «Известия» зампред государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Светлана Ячевская, соглашение о создании системы с Минфином будет подписано 13 февраля 2020 года.

«Качественная оценка и, в перспективе, сертификация таких проектов станет для всех игроков рынка, в том числе крупных международных инвесткомпаний, гарантией того, что в них можно смело вкладывать деньги», — уточнила она.

Основные принципы инфраструктурных инвестиций были разработаны с участием Москвы рабочей группой по инфраструктуре стран «Большой двадцатки» (G20), и одобрены в июне 2019 года в Осаке.

До сих пор качество проработки больших строек на этапе планирования было низким, и это приводило к удорожанию строительства и сдвигу сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

Ячевская уточнила, что сертификация и система оценки не будут обязательными. Методика будет разработана к концу года. Внедрением займется Минфин, который намерен запустить ее в 2021 году на пилотных объектах. Каких именно, она не уточнила.

Система сертификации сможет привлечь к внутрироссийским проектам иностранных инвесторов.

«Такая система нужна России, но привлечь к ее разработке нужно максимально широкий круг экспертов. Она не должна стать новым бюрократическим заслоном. Наоборот, бизнес, прошедший проверку по данной методологии, должен получать дополнительные бонусы», — сказал изданию партнер KPMG Степан Светанков.