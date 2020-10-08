Стало известно, как получить налоговый вычет для пенсионеров

Специалисты пояснили, что существует два способа получить налоговый вычет. Во-первых, можно через банк отправить в ФНС документы об уплате взносов в Пенсионный фонд. Также можно отправить справку работодателя, в которой указаны суммы взносов, удержанных из зарплаты и перечисленных в Пенсионный фонд

В ведомстве пояснили, что выписка с «Госуслуг» не является основанием для получения этого вычета. Так как в ней указаны расходы работодателя, а не налогоплательщика.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) отправила письмо на имя премьера Михаила Мишустина, в котором предлагает отменить накопительную часть пенсии. Такую идею поддержал ряд депутатов Госдумы.

По мнению специалистов, накопительная пенсия не нужна, так как она рассчитывается по ныне не актуальной методике. В итоге человек получает меньше денег, при этом для страховой части пенсии применяется абсолютно другой расчет.