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    08 октября 2020, 11:20

    Стало известно, как получить налоговый вычет для пенсионеров

    Дарья Морозова

    Инструкция о том, как получить налоговые вычет по взносам на накопительную пенсию, появилась в интернете. В Федеральной налоговой службе уточнили, что это не работает, и рассказали, как получить его правильно. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Специалисты пояснили, что существует два способа получить налоговый вычет. Во-первых, можно через банк отправить в ФНС документы об уплате взносов в Пенсионный фонд. Также можно отправить справку работодателя, в которой указаны суммы взносов, удержанных из зарплаты и перечисленных в Пенсионный фонд

    В ведомстве пояснили, что выписка с «Госуслуг» не является основанием для получения этого вычета. Так как в ней указаны расходы работодателя, а не налогоплательщика.

    Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) отправила письмо на имя премьера Михаила Мишустина, в котором предлагает отменить накопительную часть пенсии. Такую идею поддержал ряд депутатов Госдумы.

    По мнению специалистов, накопительная пенсия не нужна, так как она рассчитывается по ныне не актуальной методике. В итоге человек получает меньше денег, при этом для страховой части пенсии применяется абсолютно другой расчет.