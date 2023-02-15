Деньги 15 февраля 2023, 14:05 Стало известно, что самый дешевый в России бензин продается в ЯНАО

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Цены на бензин разнятся в регионах России, дешевле всего топливо обходится в ЯНАО. Об этом Ura.ru сообщили специалисты государственного органа финансового контроля.

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Самый дешевый АИ-92 стоит в ЯНАО 41,18 рубля за литр. На втором месте — Челябинская область с ценой 43,53 рубля. Как отметили «Дни.ру», АИ-95 тоже дешевле всего в ЯНАО, там бензин стоит 44,77 рубля. Немного дороже в Алтайском крае — 46,88 рубля за литр топлива.