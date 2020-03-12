Стало известно, что поможет экономике России пережить кризис из-за коронавируса

Пандемия коронавируса грозит российской экономике кризисом. Чтобы его пережить, стране придется принять меры. Речь идет не только о стабилизации ситуации, но и о мощном стимулировании.

Руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович рассказала РИА «Новости», что специалисты наблюдают за странами с развитой и развивающейся экономикой и зависимыми от сырья, как и Россия.

«Смотрим, какие меры экономический блок принимает для того, чтобы противопоставить внутренние ресурсы, возможности и решения общей внешней угрозе», — уточнила Алехнович.

В большинстве случаев государства стимулируют экономическое развитие, в том числе и собственных предприятий на территории страны. Чтобы поддерживать стабильность инвестиционных процессов, снижаются ключевые ставки. А спрос стимулирует снижение налогов на население, внимание уделяется и продукции локальных производителей.

«Если наше правительство и Центробанк ограничатся только стабилизационными мерами для компенсации ущерба, который наносит этот кризис, экономике будет нанесен дополнительный сильнейший удар», — заявила эксперт.

По словам Алехнович, в стране обязательно нужно стимулировать и поддерживать темпы экономического роста. Для этого в том числе придется снизить налоги для корпоративного сектора и населения и максимально расширить возможности для развития производства на российской территории.

«Если правительство не примет этот пакет мер, мы столкнемся с очень глубоким и серьезным экономическим кризисом», — предупредила специалист.

Если же стабилизационные меры в России будут сочетать со стимулирующими, то кризис страна переживет «не хуже, чем в среднем по миру».

Накануне ВОЗ объявила о пандемии нового коронавируса в мире. По последним данным, зараженных уже 122 тысячи. Зафиксировано 4578 смертельных случаев. В Италии закрываются магазины, в Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию, а США закрыли на 30 дней въезд для европейцев.