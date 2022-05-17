Стало известно, что может пошатнуть доллар до конца мая

Несколько дней назад доллар снова обновил 20-летний максимум к мировым валютам. Однако пик инфляции в США вряд ли пройден и существуют «подводные камни», с которыми доллар столкнется в ближайшее время, заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

«Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла вселяют уверенность, что ставка по федеральным фондам на ближайших двух заседаниях будет повышена на 0,5% на каждом из них, это снизит дифференциал ставок с развивающимися экономиками и увеличит его в сравнении со ставками в развитых странах. Привлекательность доллара в операциях carry trade растет», — пояснил Миронюк.

На пользу доллару играет и ослабление европейской валюты. Однако евро еще может отыграть потери, считает эксперт.

Россиянам посоветовали вкладывать средства в покупку китайских юаней, а не долларов. Валюта Китая сейчас более устойчива, считает эксперт.