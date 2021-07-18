Стало известно, что может испортить кредитную историю

Существует несколько вещей, которые могут серьезно подпортить кредитную историю. Среди них — банкротство и просрочка выплат по займам. Об этом рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

«Когда в истории есть просрочки выплат по займам, реструктуризация, информация о банкротстве — все вместе или даже что-то одно из вышеперечисленного ухудшает кредитную историю. Таким заемщикам банки либо отказывают в выдаче новых займов, либо предлагают очень высокий процент», — объяснил он в интервью РИА «Новости».

Все дело в том, что банки считают сделку с такими клиентами рискованной. Банкротство эксперт назвал крахом кредитной истории. Потому что после этой процедуры получить новый заем даже через много лет будет практически невозможно.

Кредитную историю можно и улучшить, но это не самый быстрый процесс. Однако конкретный срок зависит от того, насколько серьезными были трудности с выплатами. Крамарский добавил, что банкам важно знать, что клиент может обслужить свой заем. Лучшим подтверждением этого могут стать регулярные выплаты хотя бы по небольшим кредитам.

Эксперты ранее выяснили, что в России банки все реже стали одобрять клиентам кредиты на покупку автомобиля.