Стало известно, чья пенсия превысит 30 тысяч рублей в 2021 году

На пенсию свыше 30 тысяч могут рассчитывать те, кто до 2019 года получал минимум 25 тысяч рублей. Однако таких пенсионеров в стране крайне мало, рассказал эксперт.

Для неработающих пенсионеров средний размер страховой пенсии по старости составляет 17,5 тысячи рублей, уточнил он.

По словам собеседника, размер выплат можно увеличить за счет отсрочки выхода на пенсию. Если выйти на пенсию на пять лет позже пенсионного возраста, прибавка составит 40%. Если дополнительно проработать 10 лет, выплаты увеличатся вдвое.

По действующей пенсионной формуле размер страховой пенсии зависит от ряда параметров. Пенсия состоит из фиксированной выплаты, одинаковой для всех, и доплат. Доплаты рассчитываются, исходя из индивидуальных пенсионных коэффициентов. Они тем выше, чем выше была официальная зарплата работника.

Тем не менее, по словам эксперта, большинство россиян получают «очень низкие выплаты». А пенсии «по-прежнему сильно зависят от цен на нефть».