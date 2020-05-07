Стали известны сферы торговли, лидирующие по росту оборота в период самоизоляции

За последнюю неделю онлайн-оборот медицинских организаций вырос в 2,6 раза, а у ресторанов и кафе — в 2,4 раза.

Также стала известна сфера, где оборот значительно уменьшился. Это туристические компании и сервисы, продающие билеты на различные мероприятия. За последнюю неделю он упал на 73% по сравнению с первой неделей самоизоляции.