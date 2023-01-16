Деньги 16 января 2023, 11:36 Стали известны самые выгодные месяцы для аренды квартиры

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Выгоднее всего снимать квартиру в январе и феврале, когда владельцы соглашаются на скидки. Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на данные «ИНКОМ-Недвижимости».

Начало зимы всегда считается мертвым сезоном в сфере аренды. В январе и феврале предложение превышает спрос, поэтому цены падают в среднем на 5-10%. Такой дисконт наблюдается в сегменте эконом- и комфорт-класса. Аренда элитной недвижимости падает вообще на 35%. А уже в марте и апреле цены снова начинают расти. Самый дорогой для аренды месяц — декабрь.

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Однако пока нет предпосылок к тому, что рынок съемного жилья претерпит серьезные изменения.

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«Традиционно при пониженном спросе арендные ставки уменьшаются на 5–10%, а при росте спроса поднимаются на те же 5–10%. В исключительных случаях наиболее дешевые объекты дорожают сильнее, как самые востребованные у арендаторов», — рассказала замдиректора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.