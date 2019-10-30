Стали известны самые подделываемые в РФ купюры

По данным информагентства, всего за третий квартал текущего года было выявлено около 11 тысяч фальшивых денежных знаков ЦБ РФ. Среди самых подделываемых купюр, кроме пятитысячных, оказались банкноты номиналом в тысячу и две тысячи рублей.

Кроме того, с июля по сентябрь 2019 года регулятор выявил более 650 фальшивых купюр других стран. Речь идет об американских долларах, европейской валюте, а также о фунтах стерлингах и китайских юанях.