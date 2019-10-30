Стали известны самые подделываемые в РФ купюры
Центробанк выявил в сентябре этого года 4254 фальшивых банкнот. Самыми подделываемыми оказались банкноты номиналом в пять тысяч рублей. Об этом сообщило ИА RNS.
По данным информагентства, всего за третий квартал текущего года было выявлено около 11 тысяч фальшивых денежных знаков ЦБ РФ. Среди самых подделываемых купюр, кроме пятитысячных, оказались банкноты номиналом в тысячу и две тысячи рублей.
Кроме того, с июля по сентябрь 2019 года регулятор выявил более 650 фальшивых купюр других стран. Речь идет об американских долларах, европейской валюте, а также о фунтах стерлингах и китайских юанях.