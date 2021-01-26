Стали известны самые частые ошибки держателей банковских карт

Невнимательность и беспечное отношение к банковской карте могут привести ее обладателя к проблемам или лишить выгоды. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Ключевые ошибки– это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных/операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств», — передает агентство «Прайм» его слова.

Эксперт также отметил, что многие не знают условий использования своей карты, ее льготного периода или различных комиссий. От этого клиент может и денег лишиться или попросту не приобрести выгоду. Не стоит ограничиваться лишь платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты или услуги. Так как с помощью них можно хорошо сэкономить. Для кого-то в этом месяце выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на заправке, а кому-то — повышенный лимит на снятие наличных.