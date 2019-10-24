  • Стали известны самые богатые россиянки по версии Forbes

    24 октября 2019, 09:40

    Александра Ломейко

    В список богатейших женщин РФ за 2019 год вошли 25 россиянок. Рейтинг, составленный Forbes, возглавила Елена Батурина. Ее состояние, по оценке экспертов, достигло 1,2 миллиарда долларов.
    Стали известны самые богатые россиянки по версии Forbes

    Источник средств Батуриной, которая является президентом компании Inteco Management, — инвестиции. Сейчас она развивает бизнес за рубежом.

    Кстати, в рейтинге впервые оказались сразу две миллиардерши: на втором месте списка — гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с доходом в один миллиард долларов.

    Forbes назвал имя нового долларового миллиардера

    Подробнее

    В тройку богатейших россиянок включили совладелицу компании «Большой дом 9» Татьяну Ковальчук. На двоих с супругом Юрием Ковальчуком ей принадлежит 49,9% предприятия. Доход Ковальчук оценивается в 600 миллионов долларов.

    На четвертую строку рейтинга опустилась экс-жена миллиардера и владельца французского футбольного клуба «Монако» Елена Рыболовлева с аналогичным состоянием.

    Топ-5 замкнула член совета директоров «Прогресс капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева. Ее доход оценили в 550 миллионов в американской валюте.

    Среди десяти самых богатых россиянок Forbes упомянул совладелицу девелоперской компании TPS Real Estate Лилию Ротенберг, заработавшую 500 миллионов долларов. Среди них также оказались член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова с состоянием в 460 миллионов, совладелица агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко (425 миллионов в американской валюте), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова с доходом в 415 миллионов и владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева. Ее состояние равняется 390 миллионам долларов.