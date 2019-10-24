Стали известны самые богатые россиянки по версии Forbes

Источник средств Батуриной, которая является президентом компании Inteco Management, — инвестиции. Сейчас она развивает бизнес за рубежом.

Кстати, в рейтинге впервые оказались сразу две миллиардерши: на втором месте списка — гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с доходом в один миллиард долларов.

Forbes назвал имя нового долларового миллиардера Подробнее

В тройку богатейших россиянок включили совладелицу компании «Большой дом 9» Татьяну Ковальчук. На двоих с супругом Юрием Ковальчуком ей принадлежит 49,9% предприятия. Доход Ковальчук оценивается в 600 миллионов долларов.

На четвертую строку рейтинга опустилась экс-жена миллиардера и владельца французского футбольного клуба «Монако» Елена Рыболовлева с аналогичным состоянием.

Топ-5 замкнула член совета директоров «Прогресс капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева. Ее доход оценили в 550 миллионов в американской валюте.

Среди десяти самых богатых россиянок Forbes упомянул совладелицу девелоперской компании TPS Real Estate Лилию Ротенберг, заработавшую 500 миллионов долларов. Среди них также оказались член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова с состоянием в 460 миллионов, совладелица агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко (425 миллионов в американской валюте), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова с доходом в 415 миллионов и владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева. Ее состояние равняется 390 миллионам долларов.