Стали известны российские города с самыми высокими зарплатами

Первое место в России по среднему уровню месячной зарплаты заняла Москва. За месяц в российской столице можно заработать в среднем 103,1 тысячи рублей. На эти деньги можно приобрести четыре стандартных потребительских набора.

На втором месте оказался Южно-Сахалинск. Средний заработок жителя дальневосточного города составляет 97,4 тысячи рублей. В переводе на траты — 3,81 потребительского набора.

Замкнул тройку Салехард. Уровень средней зарплаты там достигает 94,9 тысячи рублей, на которые можно приобрести 3,62 набора из товаров и услуг.

В первую десятку также вошли Магадан (89,4 тысячи рублей), Петропавловск-Камчатский (87,4 тысячи рублей), Сургут (77 тысяч рублей), Ханты-Мансийск (75,4 тысяч рублей), Нарьян-Мар (75,1 тысяч рублей), Якутск (69,9 тысяч рублей) и Нижневартовск (67,8 тысяч рублей).

Санкт-Петербургу по уровню зарплат досталось 11 место с результатом 66,5 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Элисте, Йошкар-Оле, Махачкале, Владикавказе и городе Шахты Ростовской области. Суммы варьируются от 29,9 тысяч рублей до 28,5 тысяч рублей.