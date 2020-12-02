Стали известны приоритеты бюджета РФ на 2021 год

Отмечается, что бюджет будет дефицитным впервые за три года. Это объясняется коронавирусными ограничениями, падением цен на нефтяном рынке, экономическим локдауном, а также мерами поддержки экономического сектора и российских граждан.

По данным издания, раздел «Социальная политика» составит большую часть всех федеральных расходов (около 5,6 триллиона рублей). Раздел «Национальная экономика» на второй позиции (3,3 триллиона рублей). Национальная оборона по расходам на третьем месте (3,1 триллиона рублей). На раздел «Общегосударственные вопросы» предусмотрено 1,5 триллиона рублей, а на здравоохранение в 2021 году выделят 1,1 триллиона рублей.