Стали известны причины падения рубля

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов считает, что падение рубля по отношению к доллару связано с тем, что экономика США уже начала восстанавливаться после пандемии. Об этом написал Ura.ru.

Экономист рассказал, что доллар по-прежнему занимает лидирующие позиции в расчетах международной торговли. Кроме того, рост цен на нефть, поддерживающий курс рубля, приостановился. К тому же растет нужда в американской валюте для оплаты импортных закупок.

Другой специалист в экономической сфере Владимир Косой считает колебание рубля несильным. Президент Центра экономики инфраструктуры отметил, что в его понимании эти колебания будут продолжаться и дальше. Это происходит не только с российских рублем, но и другими валютами в мире.

По данными Мосбиржы на 8 июля, доллар по отношению к рублю стоит 74,97 рубля, евро — 88,86.