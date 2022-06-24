Стали известны официальные курсы доллара и евро на 24 июня

Центробанк установил официальные показатели доллара и евро на 24 июня. Иностранные валюты выросли по отношению к рублю. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт Центрального банка РФ.

Курс доллара составил 53,36 рубля. Он прибавил в цене 7,90 копейки. Курс евро вырос на 15,79 копейки. Его стоимость добралась до отметки в 55,99 рубля.

В начале торгов на Мосбирже рубль потерял по отношению к евро 0,49% — 56,7 рубля. Доллар остался на отметке завершения предыдущей сессии — 53,15 рубля.