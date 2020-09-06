Стали известны новые вызовы мировой экономике в 2020 году

На первое место эксперты поставили вторую волну пандемии, которая может начаться уже этой зимой. Проверенной временем вакцины от коронавируса пока так и не появилось. Новой государственной поддержки в условиях возвращения карантинных мер может не быть, а банки уже бьют тревогу из-за роста непогашенных кредитов. Кроме того, после президентских выборов США могут продолжить торговую войну с Китаем, что опять скажется на бизнесе.

В США в августе резко сократилась безработица, а рынок жилья показал рост. Однако без финансовой поддержки от государства все может рухнуть в любой момент. Но власти что-то делать не спешат. В Китае потребительский спрос так и не вернулся на прежний уровень. Жители экономят, а банки сообщили о худшем падении прибыли за последние 20 лет.

Показатели активности в Европе замедлились. Фабрики и заводы пытаются сократить расходы из-за низкого спроса. Они снижают цены и в итоге теряют прибыль. Франция и Германия объявили об увеличенных отпусках для работников. Великобритания рассматривает возможность сокращения миллиона рабочих мест. Все эти показатели разочаровывают фондовые рынки.

«Мы должны смотреть на более долгосрочную перспективу. Сейчас она не дает оптимизма с точки зрения повышения инвестиций в бизнес», — сказала главный экономист Citigroup Inc. Кэтрин Манн. Она отметила, что речь идет сейчас о предприятиях по всему миру.

Риск распространения коронавируса и сохранение глобальных вспышек также ставит под угрозу мировую экономику. Как заявил представитель Австралийского национального университета Уорвик МакКиббин, даже при создании вакцины для того, чтобы применить ее по всему миру, потребуется время. Только после прививки каждого жителя планеты можно рассчитывать на восстановление экономики. По его прогнозам, это произойдет не раньше 2025 года. За это время мировой капитал сократится на 35 триллионов долларов.