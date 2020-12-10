Стали известны новые способы кражи денег с банковских карт

Злоумышленники убеждают пользователей приложений-кошельков для карт добавить себе в смартфон новую «защищенную карту». Далее они просят перевести на нее деньги. После этого средства обналичивают, поскольку эта самая карта находится у них, информирует ИА НСН.

Еще одна схема предполагает, что мошенник сообщает клиенту о выдаче ему банком потребительского кредита. Чтобы отменить операцию, необходимо перевести деньги на «защищенный счет» и подать заявку на новый кредит.