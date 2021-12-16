Стали известны компании с самой высокой зарплатой

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги», которое входит в холдинг РБК, представило ренкинг средних зарплат самых крупных российских компаний. В него не вошли только банки и страховщики.

Так, первую тройку мест заняли организации «Новатэк», «Совкомфлот» и «Полюс» — средние зарплаты в этих компаниях за 2020 год за месяц оказались равны 261,3 тысячи рублей. А в самом конце списка расположилась «Почта России». Ее сотрудники получали в девять раз меньше — 29 тысяч рублей.

Росстат представил данные о том, что в целом средняя заработная плата составила 51,3 тысячи рублей. Показатели ниже этого уровня продемонстрировали 23 участника списка.

В топ-10 щедро оплачивающих труд своих работников компаний также вошли следующие: ННК, «Арктикгаз», «Зарубежнефть», «Совкомфлот», «Волга-Днепр», «Сибур» и «Полюс». Из сферы IT в десятку лидеров попали «Яндекс» и OCS. Таким образом, на самые высокие выплаты могли претендовать работники нефтегазовой отрасли — их доход в целом был в 2,8 раза больше общероссийской среднемесячной зарплаты.