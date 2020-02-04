Стали известны доходы YouTube от рекламы

Этот показатель на 36% выше, чем в 2018 году, когда на рекламе YouTube заработал 11,2 миллиарда долларов.

Реклама — это не единственное на чем зарабатывает видеохостинг. У него более 20 миллионов платных подписчиков (сервисы YouTube Premium и YouTube Music) еще более двух миллионов пользователей подписаны на YouTube TV. Однако выручка от подписок отдельно в отчетности не раскрыта. Все данные внесли в графу «выручка из других источников».

Опубликованные итоги разочаровали финансовых аналитиков. Они заявили, что по прогнозам выручка должна была составить 25 миллионов долларов.

В беседе с Reuters аналитик компании Atlantic Equities Джеймс Кордуэлл заявил, что YouTube оказался меньше по стоимости, чем принято считать. Но сама поисковая система начала расти быстрее, чем от нее ожидали изначально.

Ниже прогнозов оказалась и общая выручка Alphabet за IV квартал. Вместо ожидаемых 46,94 миллиардов долларов компания отчиталась о 46,91 миллиарде. Всего же за прошлый год компания заработала 162 миллиарда долларов.

Все эти показатели привели к тому, что на торгах акции холдинга потеряли в цене 4,5% и остановились на 1416 долларов за бумагу.